Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη NASA και το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, όπου το Σαββατοκύριακο «στήθηκε» στην εξέδρα εκτόξευσης ο πύραυλος Artemis II με την κάψουλα ORION, που θα μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη μετά από σχεδόν 54 χρόνια.

Η ιστορική ημερομηνία εκτόξευσης έχει αρχικά προγραμματιστεί για τις 6 Φεβρουαρίου – αν όλα πάνε καλά στις δοκιμές, αν ο καιρός και η θέση της Γης και της Σελήνης είναι ευνοϊκά εκείνη την ημέρα και αν δεν προκύψουν άλλα τεχνικά προβλήματα.

Στις 2 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί κρίσιμη δοκιμή ανεφοδιασμού (wet dress rehearsal), από την επιτυχία της οποίας θα εξαρτηθεί αν η αποστολή μπορεί να απογειωθεί εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 6 με 10 Φεβρουαρίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, έχουν οριστεί και εναλλακτικές ημερομηνίες εκτόξευσης για τους επόμενους μήνες, «το αργότερο» μέχρι τον Απρίλιο.

Η αποστολή δεν θα προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης αλλά θα μεταφέρει τους αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, και τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen σε ένα 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Η πρώτη σεληνιακή προσγείωση στο πρόγραμμα Artemis έχει προγραμματιστεί για την αποστολή Artemis III, το 2027.

Αποστολή: «Στείλε το όνομά σου στη Σελήνη»

H NASA δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις του διαστήματος – όχι να ταξιδέψουν οι ίδιοι με την ιστορική αποστολή – αλλά να στείλουν το όνομά τους στη Σελήνη

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να εκδώσει τη δική του, αναμνηστική «κάρτα επιβίβασης» με τα προσωπικά του στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμό του, η οποία θα ταξιδέψει μαζί με το πλήρωμα της Artemis II γύρω από τη Σελήνη.

Οδηγίες δίνονται σττην επίσημη ιστοσελίδα της αμερικάνικης Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος: οποιοσδήποτε μπορεί να συμπληρώσει το όνομά του, το επώνυμό του και ένα PIN, από τέσσερα έως επτά ψηφία, και θα πρέπει να παρακολουθήσει την υποβολή της αίτησής του, για να δει εάν το δικό του όνομα θα είναι ανάμεσα στους τυχερούς της NASA.

