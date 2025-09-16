Το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια πανηγύρισε στα παρκέ της Ρίγας η Εθνική μας ομάδα, με την Ελλάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 κόντρα στη Φινλανδία.

Χθες το βράδυ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γιόρτασε με την ψυχή της την ιστορική αυτή επιτυχία, με την αποστολή της «γαλανόλευκης» να το… ρίχνει έξω και να γλεντά σε πριβέ εκδήλωση σε γνωστό νυχτερινό τα ξημερώματα της Τρίτης (16/09), εκεί όπου έλαμψε μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις χορευτικές του ικανότητες.

Δύο 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της 42ης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, η FIBA δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών γεμάτο… Freak στιγμές του Έλληνα σούπερ σταρ από τη διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωμπάσκετ.

The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷



Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.



📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.