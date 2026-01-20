Ένας 50χρονος άνδρας σκοτώθηκε μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου της Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης Μύκολα Καλάσνικ.
Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στις εγκαταστάσεις δύο πρατηρίων καυσίμων, ανέφερε ο ίδιος στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
