Ουκρανία: Ένας νεκρός μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στις εγκαταστάσεις δύο πρατηρίων καυσίμων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κιέβου, Μύκολα Καλάσνικ

Κίεβο

Ένας 50χρονος άνδρας σκοτώθηκε μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου της Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης Μύκολα Καλάσνικ.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στις εγκαταστάσεις δύο πρατηρίων καυσίμων, ανέφερε ο ίδιος στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Κίεβο
