Ένας 50χρονος άνδρας σκοτώθηκε μετά από μια μαζική ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου της Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης Μύκολα Καλάσνικ.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στις εγκαταστάσεις δύο πρατηρίων καυσίμων, ανέφερε ο ίδιος στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: skai.gr

