Άφησε πίσω τους Τζαμαϊκανούς και έγινε «χρυσός» στα 110μ. με εμπόδια ο Τιντς

Το πρώτο μετάλλιο στην καριέρα του σε μεγάλη διοργάνωση πανηγύρισε το απόγευμα της Τρίτης (16/09) ο Κόρντελ Τιντς!

Ο Αμερικανός σπρίντερ συνέτριψε τον ανταγωνισμό στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο στα 110μ. με εμπόδια και με εκπληκτική επίδοση ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου.



Συγκεκριμένα, ο 25χρονος αθλητής με χρόνο κάτω από τα 13 δευτερόλεπτα (12,99), άφησε πίσω του τους Τζαμαϊκανούς, Ορλάντο Μπένετ (13.08) και Τάιλερ Μέισον (13.12), με τον Τιντς να παίρνει τα «ηνία» από τον συμπατριώτη του και μέγκα σταρ του αθλήματος, Γκραντ Χόλογουεϊ, ο οποίος είχε κατακτήσει τρία διαδοχικά χρυσά στα τελευταία Παγκόσμια Πρωταθλήματα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.