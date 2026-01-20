Σήμερα στην Αθήνα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας - Συνάντηση με Δένδια

Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης ανέφερε ότι η Τουρκία παρακολουθεί με προσοχή τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει συζητήσεις να αγοράσει και να αντικαταστήσει πολλά από τα αντιαεροπορικά συστήματα - που ήταν και ρωσικής κατασκευής - με ισραηλινά αντιαεροπορικά σε κρίσιμες περιοχές, όπως είχε δηλώσει ο κ. Δένδιας, επιθυμώντας να εγκαταστήσει σε εκατοντάδες νησιά πυραυλικά συστήματα.

«Οι Τούρκοι παρακολουθούν στενά, διότι και στην Κύπρο και στα ελληνικά νησιά και στον Έβρο ισραηλινά οπλικά συστήματα και ραντάρ είναι κάτι που δεν το καλοβλέπουν. Είναι ζήτημα που τους απασχολεί ιδιαίτερα, διότι υπάρχει αυτή η ανταγωνιστική σχέση στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας» ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ.

Όταν φτάνει το Ισραήλ να δίνει αντιαεροπορικά συστήματα, αντιπλοϊκά συστήματα και συστήματα ραντάρ στην Ελλάδα και έρχεται και ο Ίσραελ Κατς να συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια, είναι σαφές για ποιον λόγο παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή αυτήν την εξέλιξη οι Τούρκοι, όπως είπε.

Την ίδια στιγμή, σήμερα στην Αθήνα ξεκινά και ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας ανάμεσα στην υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Τούρκο ομόλογό της Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα. Όλοι ευελπιστούν ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο και ενδεχομένως μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε την ημερομηνία, ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης.

