Στο μάτι έχει βάλει τη Ryanair ο Ίλον Μασκ, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Μάικλ Ο' Λίρι αρνήθηκε να εγκαταστήσει Wi-Fi της Starlink στα αεροπλάνα.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει κάνει σειρά αναρτήσεων στο Χ: «Μήπως να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το όνομά του είναι Ryan να τη διευθύνει;», αναφέρει σε μια, ενώ σε δεύτερη έχει βάλει και σχετική δημοσκόπηση.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

Should I buy Ryan Air and put someone whose actual name is Ryan in charge? — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026

Τα ειρωνικά σχόλια συνεχίστηκαν, ενώ πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων πρότειναν στον Μασκ να εξαγοράσει την εταιρεία.

«Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» ρώτησε ο Μασκ κάτω από μια ανάρτηση της Ryanair στο X. «Θέλω πραγματικά να βάλω έναν Ryan επικεφαλής της Ryanair. Είναι το πεπρωμένο σου», συνέχισε.

How much would it cost to buy you? — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

Γιατί θέλει να αγοράσει τη Ryanair ο Μασκ

Η αεροπορική εταιρεία μπήκε στο στόχαστρο του Μασκ την περασμένη εβδομάδα, αφού ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο' Λίρι χαρακτήρισε τον δισεκατομμυριούχο «ηλίθιο» κατά τη διάρκεια ενός podcast.

Επίσης, αποκάλεσε την υπηρεσία Starlink που προσφέρει η SpaceX «απρόσιτη», σημειώνοντας ότι κοστίζει μεταξύ 200 και 250 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως η εγκατάσταση μιας κεραίας για την πρόσβαση στους δορυφόρους στην οροφή ενός αεροσκάφους.

Ο Μασκ, με τη σειρά του, αποκάλεσε «εντελώς ηλίθιο» τον Ο’ Λίρι, ζήτησε την απόλυσή του και άφησε υπονοούμενα πως σχεδιάζει να εξαγοράσει την εταιρεία.

Το Grok, το AI του Χ, απαντά πως τα σχόλια του Μασκ γίνονται για πλάκα, αλλά το «παιχνίδι» του δισεκατομμυριούχου έχει μεγάλη απήχηση, ενώ πολλοί βάζουν και στοιχήματα στο Polymarket, δίνοντας 9% πιθανότητα ο Μασκ όντως να αγοράσει τη Ryanair.

Η Ryanair Holdings plc είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, με περίπου το 70% των μετοχών να ανήκουν σε θεσμικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται μεταξύ μεμονωμένων επενδυτών και εσωτερικών μετόχων.

Σύμφωνα με αναφορές, ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο' Λίρι κατείχε σημαντικό μερίδιο έως και 4% το 2025, αλλά πούλησε μετοχές αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Ο Μασκ θα πρέπει να προχωρήσει σε εχθρική εξαγορά ή να υποβάλει προσφορά εξαγοράς στους μετόχους, εάν όντως θέλει να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία.

