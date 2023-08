Χάλκινο μετάλλιο ο Ηλιόπουλος στο Παγκόσμιο ταε-κβον-ντό παίδων-κορασίδων Αθλητικά 04:46, 31.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Και δεύτερο χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Σαράγεβο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταε-κβον-ντό παίδων-κορασίδων