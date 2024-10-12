Η αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση της Εθνικής μας με την Ιρλανδία για την 4η αγωνιστική του Nations League έχει ξεκινήσει, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες το βράδυ της Κυριακής (13/10, 21:45), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, πριν αναφερθεί στα αγωνιστικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Ιρλανδίας:

«Νομίζω ότι η απώλεια του Μπάλντοκ θα τους φέρει πιο κοντά. Τέτοιες στιγμές απλά φέρνουν, όχι μόνο αυτούς, αλλά όλους τους ανθρώπους κοντά, και σε κάνουν να συνειδητοποιείς ότι η ζωή είναι περισσότερα από το ποδόσφαιρο.

Είμαι λίγο συνδεδεμένος με την απώλεια αυτή γιατί ο Μπάλντοκ έπαιξε για την ομάδα της γενέτειράς μου πίσω στην Ισλανδία όταν ήταν 18 ετών. Έπαιξε μια σεζόν εκεί. Φυσικά, δίνουμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους γύρω του. Νομίζω ότι θα είναι η ίδια ομάδα, ίσως με περισσότερα συναισθήματα. Αν αυτό είναι καλό ή κακό, θα το δούμε αύριο».

Για την κατάσταση που βρίσκεται η Ιρλανδία:

«Εκτός του ΜακΓκίνες, όλοι είναι σε φόρμα και έτοιμοι. Κανονικά, μια νίκη θα σε ανακτήσει λίγο πιο γρήγορα απ' ό,τι χωρίς νίκη. Όλοι είναι έτοιμοι και θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Οι παίκτες ξέρουν τους εαυτούς τους, είναι η συζήτηση με τους παίκτες, αν είναι έτοιμοι να ξαναρχίσουν, είναι και οι αριθμοί, που θα κοιτάξουμε. Ένα μείγμα επαγγελματικής γνώμης, προσωπικής γνώμης και στη συνέχεια οι προπονητές θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Είναι ένα μείγμα από όλα, απλά θα κάνουμε μια καλή, ειλικρινή συζήτηση με τους παίκτες για το τι είναι καλύτερο για να παίξουμε απέναντι στην Ελλάδα».

Για το ότι η Ιρλανδία έκανε μόλις μια προπόνηση ανάμεσα στο ματς με τη Φινλανδία και εκείνο με την Ελλάδα: «Έχουμε μια ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, γεμάτη ανθρώπους που θέλουν να κερδίζουν παιχνίδια. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κερδίζεις παιχνίδια είναι στις λεπτομέρειες και σε πολλά μικρότερα μέρη που πρέπει να σιγουρευτείς ότι τα κάνεις σωστά για να κερδίσεις το δικαίωμα να κερδίζεις παιχνίδια. Το κάναμε αυτό την Πέμπτη, ξέρουμε ότι πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά και να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ερχόμενοι από μια νίκη είναι πάντα λίγο πιο εύκολο να επανεκκινήσουμε την ενέργεια».

Για το αν η Ιρλανδία είναι εύκολο να αναλυθεί: «Πραγματικά δεν με νοιάζει αν είμαστε εύκολοι στην ανάλυση, αν είναι δύσκολο να παίξει κάποιος εναντίον μας. Το είπα αυτό για τη Φινλανδία. Η Φινλανδία είναι μια αρκετά εύκολη ομάδα στην ανάλυση, είναι συνεπής σε αυτό που κάνει, απλά είναι καλή σε αυτό και γι' αυτό είναι δύσκολο να παίξεις εναντίον της. Θα ήθελα να είμαστε μια τέτοια ομάδα, που ο κόσμος μισεί να παίζει εναντίον της».

Για όσα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του: «Υπήρχαν κάποιες στιγμές στο παιχνίδι με τη Φινλανδία όπου δεν παίξαμε καλά και πρέπει να μειώσουμε αυτές τις στιγμές όπου δεν παίζουμε μπροστά. Η Ιρλανδία παίζει καλύτερα όταν παίζουμε μπροστά, όταν είναι οργανωμένη, όταν μπορεί να παλέψει, όταν μπορεί να πάρει μονομαχίες, όταν παίζει μπροστά, νομίζω ότι αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές μας. Η δομή μας... ξέρετε ότι ο δισταγμός δεν είναι το δυνατό σημείο της ιρλανδικής ομάδας. Απλά πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε αυτά τα πράγματα, να είμαστε οργανωμένοι, να είμαστε πιο σταθεροί ή συνεπείς σε αυτό που κάνουμε. Αισθάνομαι ότι κάνουμε βήματα, στους προπονητές πάντα αρέσει να κάνουν μεγάλα βήματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μικρά βήματα και να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε αυτά που πρέπει να βελτιώσουμε. Και απλά να παίρνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις και να αντιδρούμε πιο γρήγορα στις αποφάσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.