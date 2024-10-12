Λογαριασμός
Οπαδοί της Σέφιλντ τραγούδησαν το σύνθημα του Μπάλντοκ σε παμπ της πόλης (Βίντεο)

Οπαδοί της Σέφιλντ τίμησαν την μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ τραγουδώντας το σύνθημά του σε παμπ της πόλης

Μπάλντοκ

Μπορεί να έχουν περάσει δύο ημέρες από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ ωστόσο κανείς δεν το έχει ξεπεράσει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία. Εκεί στο Σέφιλντ που αγαπήθηκε από τους οπαδούς της τοπικής Γιουνάιτεντ σε μια παμπ της πόλης τραγούδησαν το σύνθημά του θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τιμήσουν την μνήμη του.

Δείτε το σχετικό βίντεο…

Πηγή: sport-fm.gr

