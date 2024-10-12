Μπορεί να έχουν περάσει δύο ημέρες από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ ωστόσο κανείς δεν το έχει ξεπεράσει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία. Εκεί στο Σέφιλντ που αγαπήθηκε από τους οπαδούς της τοπικής Γιουνάιτεντ σε μια παμπ της πόλης τραγούδησαν το σύνθημά του θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τιμήσουν την μνήμη του.

Δείτε το σχετικό βίντεο…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.