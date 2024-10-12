Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατσουράνης: «Ναι, περίμενα την εμφάνιση της Εθνικής - Τα παιδιά αξίζουν μια πρόκριση και θα την πάρουν»

«Ναι την περίμενα την εικόνα αυτή.Πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και αυτή η νίκη είναι άλλη μια απόδειξη ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ταλέντο

sport-fm

«Ναι περίμενα αυτή την εμφάνιση από την Εθνική»… Ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Αγγλία.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στη σημασία της παρουσίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της καταλήγοντας ότι αυτή η φουρνιά των ποδοσφαιριστών μας αξίζει μια μεγάλη πρόκριση και θα την πάρει.

«Ναι την περίμενα την εικόνα αυτή. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και αυτή η νίκη είναι άλλη μια απόδειξη ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ταλέντο. Πρέπει να τον στηρίξουμε γιατί έχουμε και ένα καλό γκρουπ παικτών. Με τον κατάλληλο προπονητή, που είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορούμε να πάρουμε αυτό που δεν καταφέραμε τις προηγούμενες φορές. Μ’ άρεσε που ο Γιοβάνοβιτς είπε ότι θα πάμε στο Μουντιάλ και όχι ότι θα προσπαθήσουμε», ανέφερε και συνέχισε:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: bwin ΣΠΟΡ FM Ιβάν Γιοβάνοβιτς Εθνική Αγγλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
18 0 Bookmark