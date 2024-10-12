Λογαριασμός
Σταμολάμπρου: Μπορώ να γίνω η ηγέτης του Παναθηναϊκού, να μην πέφτει καρφίτσα με Ολυμπιακό

Συνέντευξη εφ όλης της ύλης παραχώρησε στο paopantou.gr η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου πριν το ντέρμπι της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό για την Α1 γυναικών  

Σταμολάμπρου: Μπορώ να γίνω η ηγέτης του Παναθηναϊκού

Το μπάσκετ γυναικών μπήκε με το αριστερό στην Ευρώπη, αφού γνώρισε βαριά ήττα στην πρεμιέρα του EuroCup με 101-54 από την Ισπανική Τζάιρις. Αύριο στις 14:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον "Τάφο του Ινδού" για την 2η αγωνιστική της Α1. Οι "πράσινες" είχαν ρεπό την προηγούμενη εβδομάδα οπότε κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με ντέρμπι κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο.

Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου μιλά αποκλειστικά στο Paopantou, για την νέα σεζόν, την καινούργια προπονήτρια, το ντέρμπι και την Ευρώπη. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: paopantou.gr

