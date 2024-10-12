Λογαριασμός
Αταμάν: «Γιούρτσεβεν και Οσμάν θα είναι πολύ χρήσιμοι, πρέπει να δουλέψουν και να προσαρμοστούν»

Συνέντευξη στο τούρκικο beIN Sports παραχώρησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας

Συνέντευξη στο τούρκικο «beIN Sports» παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν.

Αφού συναντήθηκε με τη δημοσιογράφο του Μέσου στον αγωνιστικό χώρο του ανακαινισμένου ΟΑΚΑ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR σχολίασε τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του, χαρακτήρισε μαραθώνιο την Ευρωλίγκα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι Γιούρτσεβεν και Οσμάν θα είναι πολύ χρήσιμοι για τους «πράσινους» μόλις καταφέρουν να προσαρμοστούν πλήρως στα νέα δεδομένα.

«Κάναμε μόνο μία μεταγραφή, τον πόιντ γκαρντ της Μακάμπι και της Εθνικής Ισπανίας, Λορέντζο Μπράουν, στο ξεκίνημα της σεζόν. Ήταν σημαντικό για εμάς. Παρόλο που ο Σλούκας είναι ο κορυφαίος πόιντ γκαρντ στην Ευρωλίγκα, είναι 35-36 χρόνων. Η λίγκα είναι ένας μαραθώνιος. Για αυτό χρειαζόμασταν άλλον έναν έμπειρο πόιντ γκαρντ. Μετά από αυτό σταματήσαμε για λίγο, επειδή ήδη είχαμε ένα πρωταθληματικό ρόστερ.

Για αυτό αρχίσαμε να περιμένουμε για ευκαιρίες που θα μπορούσαν να έρθουν από την αγορά του NBA. Ευτυχώς, δύο Τούρκοι παίκτες ήρθαν. Φυσικά, αυτό ήταν πλεονέκτημα για εμένα. Οι μεταγραφές και το να πείσω τους παίκτες ήταν εύκολο. Η παρουσία μου ήταν ένας παράγοντας. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, ήμασταν μαζί στην εθνική ομάδα. Οι δύο παίκτες μας που έκαναν πολύ σημαντικά πράγματα στο NBA, δεν ήρθαν σε μία συνηθισμένη ομάδα, ήρθαν στον πρωταθλητή Ευρώπης. Για αυτό δεν είχαμε μεγάλη δυσκολία σε αυτές τις μεταγραφές.

Αμφότεροι ήρθαν με καλές προθέσεις. Αλλά μόλις ήρθαν είδαν ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι εύκολο. Πρέπει να δουλέψουν και να προσαρμοστούν. Είναι και οι δύο παίκτες με μεγάλη προοπτική και νομίζω ότι αμφότεροι θα είναι πολύ χρήσιμοι στην πάροδο του χρόνου».

