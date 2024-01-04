Στην ΑΕΚ ο Μπράντον Νάιτ

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Μπράντον Νάιτ!

Έχοντας συμφωνήσει εδώ και μέρες με τον πρώην NBAer, το μόνο που απέμενε ήταν να περάσει εκείνος από τις ιατρικές εξετάσεις.

Αφού συνέβη λοιπόν αυτό με επιτυχία, η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΑΕΚ ΒΕTSSON BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Μπράντον Νάιτ (Brandon Knight, 32 χρ., 1μ.91).

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τη “Βασίλισσα” έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μπράντον Νάιτ γεννήθηκε στη Φλόριντα, στις 2 Δεκεμβρίου 1991. Ο απόφοιτος του Κεντάκι ήταν η 8η επιλογή στο ΝΒΑ draft του 2011 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, στους οποίους αγωνίστηκε για δύο περιόδους, έχοντας κατά μέσο όρο 13 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ.

Μάλιστα, στην πρώτη του σεζόν, ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα των rookies του ΝΒΑ. Το 2013 βρέθηκε στο Μιλγουόκι και τους Μπακς, αποτελώντας βασικό στέλεχός τους, έχοντας σε 124 αγώνες, 17.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ.

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 και για τα επόμενα δύο έτη, ο Νάιτ υπέγραψε με τους Σανς και έγινε κάτοικος Φοίνιξ με 14.6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Το 2018 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Χιούστον Ρόκετς και έκλεισε τη χρονιά στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (8.5 πόντοι, 1.9 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ), με τους οποίους ξεκίνησε την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πριν επιστρέψει στους Πίστονς (11.6 πόντοι, 2.3 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Το 2021 αγωνίστηκε στη G-League με τους Sioux Falls Skyforce (17.7 πόντοι, 3.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ) παίρνοντας χρόνο συμμετοχής και σε 5 παιχνίδια με τους Ντάλας Μάβερικς, υπογράφοντας ολιγοήμερα συμβόλαια.

Τελευταίος σταθμός του Μπράντον Νάιτ, το Πουέρτο Ρίκο και οι Piratas de Quebradillas, με τους οποίους αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (24.4 πόντοι, 5.2 ασίστ)».

