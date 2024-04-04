Euroleague: Ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» τα play off, 89-86 τον Ερυθρό Αστέρα

Άνοιξε τον δρόμο των playoffs ο… Μωυσής. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και καθοριστικό στο τέλος τον Μόουζες Ράιτ, ο Ολυμπιακός νίκησε στο «θρίλερ» 89-86 τον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι και «κλείδωσε» και μαθητικά την πρώτη εξάδα!

Εκτός από κορυφαίος με 20 πόντους, ο Αμερικανός σημείωσε ένα τεράστιο τρίποντο όταν μπάλα… έκαιγε, για το +3 (84-87), στα 24,8’’ πριν τη λήξη, κόβοντας τα… φτερά των Σέρβων.

Από 12π. είχαν οι Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, ενώ καλή εμφάνιση και από τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με 10π. και 6 ασίστ.

Για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ξεχώρισαν οι Τζόελ Μπολομπόι και Άνταμ Χάνγκα με 19 πόντους ο καθένας, με τον πρώτο να μαζεύει και 12 ριμπάουντ.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Συγκεντρωμένοι και στις δύο πλευρές του παρκέ μπήκαν οι Πειραιώτες στα πρώτα πέντε λεπτά, πηγαίνοντας στο +9 (3-12). Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έχασαν τα αμυντικά ριμπάουντ και έκαναν λάθη, με τον Ερυθρό Αστέρα να κάνει σερί 8-0 και να πλησιάζει στον πόντο (11-12), στο 7’. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε με καλή άμυνα και με μπροστάρη τον Πίτερς επιθετικά και με 9-0, πήγε στο +10 (11-21), στο 9’. Το τρίποντο του Τεόντοσιτς έκοψε προσωρινά το σερί, με το buzzer beater του Γουίλιαμς-Γκος να διαμορφώνει το 14-23 της πρώτης περιόδου.

Νωθρά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ερυθρό Αστέρα να κάνει επιμέρους σκορ 7-2 με Γκιεντράιτις και Χάνγκα (21-25), στα πρώτα τρία λεπτά. Οι Πειραιώτες απάντησαν με άμυνες και καλάθια στο ανοικτό γήπεδο για το +9 (21-30), το οποίο διατήρησαν με τον Ράιτ (24-35), μέχρι το 15’. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έδωσαν ξανά επιθετικά ριμπάουντ στους γηπεδούχους, οι οποίοι με Χάνγκα και Μπολομπόι πλησίασαν στο καλάθι (36-38), στο 18’. Με Σίκμα και ΜακΚίσικ οι φιλοξενούμενοι πήραν «ανάσα» και ξέφυγαν στο +6 (36-42), αλλά ο «ζεστός» έξω από τα 6,75μ. (4/5 σε εκείνο το σημείο), μείωσε τη διαφορά στο τρίποντο (39-42), στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με καλή άμυνα και τον Πίτερς αξιόπιστο επιθετικά, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο μέρος, ξεφεύγοντας ξανά στο +9 (41-50), στα πρώτα δύο λεπτά. Ωστόσο, η… πληγή των χαμένων ριμπάουντ επέστρεψε για τους Πειραιώτες και με τον Νέντοβιτς να βρίσκει ρυθμό έξω από τα 6,75μ., ο Ερυθρός Αστέρας ισοφάρισε (52-52), στο 25’. Στη συνέχεια, τα τρίποντα των Γουίλιαμς-Γκος, Παπανικολάου και Μήτρου-Λονγκ έδωσαν «ανάσα» και διατηρούσαν μπροστά την ομάδα του Μπαρτζώκα (58-61), μέχρι το 28’. Ωστόσο, στο τελευταίο δίλεπτο ο Μπολομπόι αρχικά ισοφάρισε για τους γηπεδούχους (61-61), ενώ με τρίποντο του Τεόντοσιτς από τα 8 μέτρα, ο Ερυθρός Αστέρας έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά (64-63).

Με Ράιτ και Μήτρου-Λονγκ ο Ολυμπιακός μπήκε με σερί 4-0 στην τέταρτη περίοδο, για το +3 (64-67). Ο Μπολομπόι έσπασε το… ρόδι για τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Ράιτ να αναλαμβάνει… δράση και να στέλνει τους Πειραιώτες στο +6 (69-75), στο 35’. Ξανά ο Μπολομπόι κρατούσε τους γηπεδούχους, με τον Παπανικολάου να απαντά για το +6 (75-81), στο 37’. Στα επόμενα λεπτά το ματς πήγε πολύ στις βολές, καθώς είχαν συμπληρωμένα φάουλ και οι δύο, με τους Πειραιώτες να διατηρούν το +5 (77-82), μέχρι το 38’. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έχασαν ακόμη ένα κρίσιμο ριμπάουντ και το τρίποντο του Γκιεντράιτις έφερε το ματς στον πόντο (81-82), στα 1:31’’. Ο Ράιτ έδωσε «ανάσα», αλλά το τρίποντο του Χάνγκα έφερε νέα ισοπαλία (84-84), στα 47’’. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν ένα τεράστιο τρίποντο του Ράιτ (84-87), στα 24,8’’. Ο Γκιεντράιτις έκανε airball τρίποντο, με τον Μήτρου-Λονγκ να κάνει 0/2 βολές, στα 14’’ και τον Μπολομπόι με φόλοου να μειώνει στον πόντο (86-87). Στα 3’’ ο Γουόκαπ έκανε 2/2 από τη γραμμή και ο Ολυμπιακός νίκησε με το τελικό 86-89.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 39-42, 64-63, 86-89

