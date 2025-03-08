Προ ολίγων ημερών, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες νίκες των τελευταίων ετών, καθώς επικράτησε 3-2 της Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ και πήρε μικρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχαν δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο, κάτι που εξηγείται εν πολλοίς από την πωρωτική ομιλία του Ρουί Βιτόρια πριν τη σέντρα. Πράγματι, όπως κατέγραψε η παρακάμερα του «PAO TV» την οποία μοιράστηκε ο Παναθηναϊκός, ο Πορτογάλος τεχνικός πίστευε από την αρχή στη νίκη και το τόνισε στους παίκτες του.

«Νομίζω όλοι καταλαβαίνουν αυτή την στιγμή. Αυτή η στιγμή είναι σημαντική για όλους. Φέρτε τη νοοτροπία του νικητή γιατί μπορούμε να κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή. Παίξτε και απολαύστε το. Είναι ένα καλό περιβάλλον, ένα καλό παιχνίδι για να παίξετε.

Απολαύστε την αναμέτρηση με όση συγκέντρωση μπορείτε. Πιστέψτε το, γιατί εγώ το πιστεύω περισσότερο από αρκετά! Πάμε! Παλέψτε, παίξτε γιατί έχουμε τις προϋποθέσεις να νικήσουμε», ακούγεται συγκεκριμένα να λέει ο Πορτογάλος τεχνικός.

