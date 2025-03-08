Στην αποστολή του Παναθηναϊκού Πελίστρι και Γεντβάι για το ματς με τον Ατρόμητο

Πανέτοιμος για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League o Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τη σύντομη προετοιμασία τους για το ματς με τον Ατρόμητο με απογευματινή προπόνηση στο Κορωπί, μετά το τέλος της οποίας ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή.

Σε αυτή βρίσκονται και πάλι μετά από καιρό οι Φακούντο Πελίστρι και Τιν Γεντβάι που ξεπέρασαν πλήρως τους τραυματισμούς τους, σε αντίθεση με τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Τάσο Μπακασέτα, που έμειναν εκτός ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα. Επιπλέον δεν θα είναι διαθέσιμος και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, που έχει δηλωθεί να εκτίσει στο συγκεκριμένο ματς.



Το σχετικό δελτίο Τύπου:

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό ακολούθησαν οι Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, ενώ θεραπεία έκανε ο Κώτσιρας.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Σιώπης, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

Ο Μλαντένοβιτς έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι να εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής λόγω καρτών.

