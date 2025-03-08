Φιορεντίνα και Παναθηναϊκός προετοιμάζονται για τη μεταξύ τους ρεβάνς στο «Αρτέμιο Φράνκι» στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Conference League, ωστόσο πριν την κόντρα τους που θα κρίνει το ποια ομάδα θα βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχουν σημαντικές αναμετρήσεις για τη Serie A και τη Stoiximan Super League αντίστοιχα.

Οι «Bιόλα» δεν διανύουν και την καλύτερη περίοδο τους στη σεζόν αφού στα τέσσερα τελευταία ματς μετρούν τρεις ήττες, η μια εξ αυτών στο ΟΑΚΑ και το μέλλον του Ραφαέλε Παλαντίνο στον πάγκο θεωρείται επισφαλές.

Ο Ιταλός προπονητής, θα παίξει κατά πολλοίς τη θέση του στο ματς με τη Νάπολι, αλλά και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αν μετά την εξόρμηση των «βιόλα» στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», δεν υπάρχουν εξελίξεις.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα ιταλικά Μέσα στην προπόνηση του Σαββάτου (8/3) ο Γιασίν Αντλί συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και αν δεν αγωνιστεί κόντρα στους «παρτενοπέι» δεν αποκλείεται να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, πιο αβέβαιη είναι η κατάσταση του Μάριν Πόνγκρατσιτς. O Γερμανός στόπερ δεν ξεκίνησε βασικός στο ΟΑΚΑ λόγω κάποιον ενοχλήσεων και η κατάστασή του θα αξιολογείται συνεχώς από τον Ραφαέλε Παλαντίνο.

Επιπλέον ο Αντρέα Κολπάνι, δεδομένα θα είναι εκτός και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μάικλ Φολορούνσο, το ρεπορτάζ των Ιταλών αναφέρει ότι δεδομένα δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Νάπολι, αλλά πιθανότατα θα επιστρέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό την Πέμπτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.