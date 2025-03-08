Η Μπόχουμ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου για την 25η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Γιώργο Μασούρα να ξεκινά σε ένα ακόμη παιχνίδι βασικός με τους φιλοξενούμενους.

Μάλιστα, στο 43ο λεπτό και με το σκορ στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δέχθηκε ένα «δολοφονικό» τάκλιν στον αριστερό του αστράγαλο από τον Παλίνια.

Ήταν τόσο σκληρό το φάουλ που ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον 29χρονο Πορτογάλο χαφ της Μπάγερν, με την Μπόχουμ να παίζει με παίκτη παραπάνω σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.