Ένα νέο βίντεο που παρουσιάζει τις τελευταίες στιγμές του Γιάνις Τίμα, λιγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του, αναρτήθηκε στο κανάλι του μέσου «Mash» στο Telegram.

Πρόκειται για ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας σε είσοδο πολυκατοικίας, περίπου στις 23:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Στο βίντεο φαίνεται ο 32χρονος Λετονός άσος να περπατά μέσα στο κρύο κρατώντας ένα ποτήρι, δείχνει να παραπατά (πιθανώς υπό την επήρεια αλκοόλ) και φτάνει στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Κρατά το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο φαίνεται να αφήνει ηχητικά μηνύματα και δείχνει σε κακή κατάσταση, δακρυσμένος. Για αρκετή ώρα προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα και να μπει στην πολυκατοικία χωρίς να τα καταφέρνει, ενώ στη συνέχεια καλεί κάποιον στο κινητό και μιλάει, πριν χαθεί από το πλάνο.

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από έναν περαστικό, ο οποίος κάλεσε ασθενοφόρο, αλλά ήταν πλέον αργά. Δίπλα στον Τίμα βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, με μήνυμα στο Screensaver «καλέστε την Άννα και πείτε της ευχαριστώ για όλα», αναφερόμενο προφανώς στην πρώην σύζυγό του, Άννα Σεντόκοβα.

