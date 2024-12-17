ΠΑΟΚ: Δεν θα γίνει ΑΜΚ - Τι αναφέρθηκε στη ΓΣ

Δεν αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ.



Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Κυριάκος «Δεν λήφθηκε απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια το πολύ θα φτάσει η ομάδα. Δεν μπορεί να οριστεί το ποσό της αύξησης. Θα συγκαλέσει το Δ.Σ νέα Γενική Συνέλευση, μόλις έχουμε τα στοιχεία των εσόδων από την Ευρώπη».

Ο γ’ αντιπρόεδρος του «δικεφάλου του Βορρά» πρόσθεσε: «Επαναλαμβάνω ότι εκτιμούμε όλοι το γεγονός ότι είστε εδώ και θέτετε ερωτήσεις. To transfermarkt είναι εργαλείο μεν, αλλά άτυπο και πολλές φορές παραπλανητικό. Όλοι όσοι έζησαν την περασμένη περίοδο, εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα ταξίδι… εκτίναξης, με αργή εκκίνηση καθώς ήταν αναγκαίο στο ξεκίνημα να γίνει μία προεργασία. Δεν ήταν χαμένα χρόνια, από το 2017 η ομάδα είναι συνεχώς μέσα στους τίτλους. Είμαστε στο Νο53 του ranking. Μπορούσαμε και πιο ψηλά, ναι κι αυτό καταδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια. Οι πορείες της ομάδας, είναι οι καλύτερες στην ιστορία. Ο στόχος παραμένει η 20άδα για εμάς, αλλά έχουμε μία φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων.Έχουν πιάσει τόπο οι επενδύσεις της 12ετίας, αν και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η γενική εκτίμηση, είναι πως πρόκειται για μία πολύ θετική περίοδο για τον ΠΑΟΚ».Επιπλέον, στάθηκε στο γεγονός ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης δεν βρίσκεται στον ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες: «Είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που ο Μάκης Γκαγκάτσης λάμπει. Μας λείπει. Η Μαρία Γκοντσάρεβα είναι εξαιρετική και έχει την απόλυτη στήριξη του Ιβάν και άμεση επικοινωνία. Είναι πιο δυνατός και σωστός ο τρόπος διοίκησης. Μέχρι στιγμής, διοικητικά τα πάμε καλά, συνεχίζοντας τον αγώνα μας, αλλά φυσικά υπάρχουν και παραλείψεις. Ως πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει την στήριξή μας, αλλά κι εμείς προασπίζουμε τα συμφέροντά μας. Η διαιτησία είναι ένα άλλο κομμάτι. Ο ξένος αρχιδιαιτητής πρέπει να έρχεται απευθείας από την UEFA».

