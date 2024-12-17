Παπανικολάου: ««Η ψυχική υγεία δεν έχει να κάνει ούτε με χρήματα, ούτε με πρεστίζ»

Συγκλονισμένος από την είδηση της αυτοκτονίας του Γιάνις Τίμα δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου, που ήταν συμπαίκτης του τη σεζόν 2018/19 στον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός των Πειραιωτών μίλησε για τη σημασία της ψυχικής υγείας των αθλητών, που δεν είναι απαραίτητα ευτυχισμένοι επειδή μπορεί να έχουν δόξα και λεφτά.



«Αυτά τα πράγματα είναι πολύ στενάχωρα, ξεπερνούν το μπάσκετ. Ο Γιάνις ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ ήσυχος, προσιτός, χαμογελαστός. Αλλά το τι περνάει ο καθένας στη ζωή του δυστυχώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε και πολλές φορές πίσω από κλειστές πόρτες δεν μπορούμε να ξέρουμε ο καθένας τι φορτίο κουβαλάει. Είτε είναι πετυχημένος μπασκετμπολίστας, είτε κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν έχει να κάνει ούτε με χρήματα, ούτε με πρεστίζ, ούτε με το τι είσαι σαν άνθρωπος ή τι έχεις καταφέρει στη ζωή. Να προσέχουμε όλοι, όπως είπαμε και με τον γιατρό της ομάδας, όταν έχεις ένα πρόβλημα να το μοιράζεσαι και να το διοχετεύεις. Να μοιράζεσαι τις δυσκολίες σου με τους δικούς σου ανθρώπους. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του», τόνισε ο «Παπ».

Όσο για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ (21:15) είπε: «Η Βίρτους προέρχεται από μία νίκη μέσα στη Μπασκόνια με τον τρόπο που ήρθε... έχουν αλλάξει προπονητή, η νίκη αυτή τους βοηθάει να χτίσουν ψυχολογία. Είναι μια ομάδα που έχει στο ρόστερ της έμπειρους παίκτες και παιδιά που έχουν αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο κι έχουν κερδίσει τίτλους. Ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, μετά τα τελευταία αποτελέσματα, που θέλουμε να κάνουμε restart κι είναι ευκαιρία αυτό το παιχνίδι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.