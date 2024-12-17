Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για τον θάνατο του Γιάνις Τίμα. Όλα συνηγορούν σε αυτοκτονία λόγω της διαταραγμένης ψυχικής υγείας του 32χρονου άσου, ο οποίος λίγες ώρες πριν κάνει το απονενοημένο διάβημα είχε δείξει τις προθέσεις του.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ακριβώς 1 ώρα και 19 λεπτά πριν τον θάνατό του, ο Λετονός είχε γράψει «2/7/1992-16/12/2024» σε ανάρτηση της πρώην συζύγου του, Άννα Σεντόκοβα, με την οποία είχαν μια ταραχώδη σχέση. Πρόκειται για την ημερομηνία γέννησης και τελικά θανάτου του.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε διεθνή ΜΜΕ, ακόμη νωρίτερα, ο Τίμα είχε κάνει αναρτήσεις (που διαγράφηκαν) με χάπια ή βίντεο από το μπαλκόνι του δείχνοντας πως ήταν σε άσχημη ψυχική κατάσταση και σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στις 3 τα ξημερώματα το άψυχο σώμα του βρέθηκε μεταξύ πρώτου και δευτέρου ορόφου σε μια πενταόροφη πολυκατοικία, με ένα κινητό δίπλα του, με το οποίο καλούσε την Ουκρανή τραγουδίστρια. Μάλιστα είχε αφήσει σε screensaver ένα μήνυμα «καλέστε την Άννα και ευχαριστήστε την για όλα».

Στο δωμάτιό του βρέθηκε ένα μπουκάλι βότκας, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, αν και όλα δείχνουν πως έβαλε τέλος στη ζωή του. Ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει ως αιτία θανάτου την ασφυξία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Άννα Σεντόκοβα είχε κάνει έναν πρώτο γάμο με τον Λευκορώσο μέσο Βαλεντίν Μπέλκεβιτς το 2004. Απέκτησαν και ένα παιδί, αλλά το 2006 χώρισαν και εκείνος έφυγε από τη ζωή το 2014 από ανεύρυσμα.

Το πρώτο βίντεο της πρώην συζύγου του

Λίγες μόνη ώρες αφότου έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιάνις Τίμα η πρώην σύζυγός του, ανήρτησε ένα βίντεο στο instagram στο οποίο φαίνεται να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ενώ όπως λέει «ζούσε μια κόλαση».

Η 42χρονη λέει στο βίντεο ότι «ποτέ μου δεν μπορούσα να καταλάβω πώς όσοι περνούν τέτοια πράγματα μπορούν να κάνουν stories. Αλλά τώρα σας παρακαλώ πολύ, έχω ένα παιδί, είναι μικρό, δεν πρέπει να μάθει κάτι» λέει δακρυσμένη.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κόλαση που έζησα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει απλά να σώσω το παιδί μου από την πληροφορία αυτή (σ.σ. για την αυτοκτονία του Τίμα). Παρακαλώ αν μπορείτε μην κάνετε τίποτα share. Σας εκλιπαρώ» καταλήγει στο μήνυμά της η τραγουδίστρια.

