Σοκ: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Γιάνις Τίμα

Είδηση που προκαλεί σοκ έρχεται από την Ρωσία. Ο Γιάνις Τίμα, που τη σεζόν 2018/19 είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, βρέθηκε νεκρός στη Μόσχα και πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία! Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση και τις συνθήκες του θανάτου του αθλητή.



Ο Λετονός φόργουορντ, που ήταν μόλις 32 ετών, εντοπίστηκε στην είσοδο ενός κτιρίου στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας με ένα τηλέφωνο δίπλα του, στο οποίο υπήρχε μια αναπάντητη κλήση στην πρώην σύζυγό του, την τραγουδίστρια Άννα Σεντόκοβα.

Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 2020 και χώρισαν τον περασμένο μήνα. Ο Τίμα, ενώ μαζί με την Σεντόκοβα μεγάλωναν τα τρία παιδιά που είχε εκείνη από παλιό της γάμο. Η σχέση του ζεύγους ήταν πολύ ταραχώδης και εδώ και αρκετούς μήνες έμεναν χωριστά.Ο Τίμα έπαιξε στην Ευρωλίγκα σε, Μπασκόνια και Χίμκι μετρώντας 5,9 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 21,5 λεπτά κατά μέσο όρο και σε συνολικά 96 εμφανίσεις. Πέρασε επίσης μεταξύ άλλων από Ρίγα, Ζενίτ, Ούνιξ Καζάν, Νταρουσάφακα και Ομπραντόιρο, με την ισπανική ομάδα να αποτελεί και την τελευταία της καριέρας του την περασμένη σεζόν. Το 2013 είχε επιλεγεί στο νούμερο 60 του ντραφτ από τους Γκρίζλις, αλλά δεν έπαιξε ποτέ στο ΝΒΑ, παρά μόνο για λίγο στην G-League.Από το 2013 ήταν μέλος της εθνικής Λετονίας παίζοντας στο Ευρωμπάσκετ του 2015 και του 2017, καθώς και στο Προολυμπιακό του 2016. Συνολικά είχε 68 συμμετοχές και 584 πόντους με το εθνόσημο.

