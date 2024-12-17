Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποδέχτηκε με σοκ την είδηση του θανάτου του Γιάνις Τίμα, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Λετονία και Ρωσία αυτοκτόνησε. Ο 32χρονος φόργουορντ είχε αγωνιστεί στους «ερυθρόλευκους» τη σεζόν 2018/19 και σε 23 εμφανίσεις είχε 3,4 πόντους, 0,9 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 11,5 λεπτά κατά μέσο όρο.



Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:



«Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από την είδηση πως ο πρώην παίκτης μας, Γιάνις Τίμα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών.



Θα τον θυμόμαστε πάντα για την αγνή του καρδιά και το χαμόγελό του.



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάνις Τίμα και τα αγαπημένα του πρόσωπα.



Αναπαύσου εν ειρήνη Γιάνις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.