Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι» - Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Γιάνις Τίμα

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του 32χρονου φόργουορντ Γιάνις Τίμα

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Σοκαρισμένοι με τον θάνατο του Τίμα-Θα τον θυμόμαστε για πάντα»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποδέχτηκε με σοκ την είδηση του θανάτου του Γιάνις Τίμα, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Λετονία και Ρωσία αυτοκτόνησε. Ο 32χρονος φόργουορντ είχε αγωνιστεί στους «ερυθρόλευκους» τη σεζόν 2018/19 και σε 23 εμφανίσεις είχε 3,4 πόντους, 0,9 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 11,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από την είδηση πως ο πρώην παίκτης μας, Γιάνις Τίμα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για την αγνή του καρδιά και το χαμόγελό του.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάνις Τίμα και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Αναπαύσου εν ειρήνη Γιάνις».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark