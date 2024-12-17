Eνός λεπτού σιγή σε Ευρωλίγκα και Eurocup στη μνήμη του Γιάνις Τίμα

Τη μνήμη του Γιάνις Τίμα αποφάσισε να τιμήσει η Euroleague. Όπως ανακοινώθηκε, πριν από τους αγώνες της 16ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας και της 12ης αγωνιστικής του Eurocup θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Λετονό που έφυγε από τη ζωή, με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν πως επρόκειτο για αυτοκτονία.

Συνεπώς θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή μεταξύ άλλων και στους αγώνες Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο, Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια και Άρης-Λιετκαμπέλις.

EuroLeague Basketball joins the Latvian and global basketball communities in mourning the passing of Janis Timma on Tuesday.



A moment of silence will be observed in his memory before all EuroLeague Round 16 and EuroCup Round 12 games. pic.twitter.com/87Mz5gctVR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2024

