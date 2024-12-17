Λογαριασμός
Eνός λεπτού σιγή σε Ευρωλίγκα και Eurocup στη μνήμη του Γιάνις Τίμα

Θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή μεταξύ άλλων και στους αγώνες Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο, Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια και Άρης-Λιετκαμπέλις

Timma

Τη μνήμη του Γιάνις Τίμα αποφάσισε να τιμήσει η Euroleague. Όπως ανακοινώθηκε, πριν από τους αγώνες της 16ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας και της 12ης αγωνιστικής του Eurocup θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Λετονό που έφυγε από τη ζωή, με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν πως επρόκειτο για αυτοκτονία.

Συνεπώς θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή μεταξύ άλλων και στους αγώνες Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο, Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια και Άρης-Λιετκαμπέλις.

