Περιχαρής με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό εμφανίστηκε ο Ρούμπεν Βέζο. Κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός τόνισε πως είναι τιμή του να αγωνιστεί με τα ερυθρόλευκα, ενώ δήλωσε σωματικά και πνευματικά έτοιμος να παίξει άμεσα!

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ. Είμαι περήφανος και θα παίξω για να δώσω τα πάντα. Ήταν μία πολύ έντονη μέρα. Ήμουν πολλά χρόνια στη Λεβάντε, όμως όταν σε θέλει μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός δεν μπορείς παρά να πεις ναι. Ναι είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Μέχρι πριν από 4 μέρες έπαιζα. Σωματικά και πνευματικά είμαι έτοιμος», ήταν τα λόγια του.

Ο Βέζο αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό λίγο πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών, με τον 25χρονο να αποχωρεί από τη Λεβάντε μετά από μια πενταετία.

