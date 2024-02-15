Το ματς



Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άστοχες και νευρικές στο παιχνίδι, με τον Ναν να ανοίγει το σκορ βάζοντας μία βολή για το 1-0. Ο ΜακΡέι έβαλε μπροστά την ΑΕΚ Betsson με 1-2, ωστόσο ο Γκραντ πέτυχε το πρώτο τρίποντο του ματς για το 4-2. Ο Μήτογλου έγραψε το 6-2 με ωραίο γύρισμα, ενώ ο Λεσόρ έβαλε φόλοου για το 8-4. Ο Ραντλ ευστόχησε στο πρώτο μακρινό σουτ της Ένωσης και μείωσε, ενώ ο Μήτογλου με δύο βολές διαμόρφωσε το 10-7, πριν ο Κουζμίνσκας βάλει και αυτός τρίποντο για την ισοφάριση σε 10-10. Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και ευστόχησε από κοντά (12-10), ενώ λίγο αργότερα στον αιφνιδιασμό έγραψε το 16-12. Ο Ραντλ με ακόμη ένα τρίποντο μείωσε από κοντά (18-15), με τον Μήτογλου να πηγαίνει ξανά στη γραμμή για το 20-15, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Νωθρό ήταν το ξεκίνημα των δύο ομάδων και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Νετζήπογλου μείωσε με τρίποντο από τη γωνία σε 20-18, ενώ ο Σλούκας στην επιστροφή του έγραψε το 22-18 από μέση απόσταση. Ο Κουζέλογλου σκόραρε πολύ δύσκολο γκολ φάουλ και έφερε το ματς στον πόντο (22-21), ενώ ο Αγραβάνης έγραψε από κοντά το 22-23 για την ΑΕΚ Betsson, που έπαιζε εξαιρετική άμυνα. Ο Ναν έδωσε λύση στους πράσινους, όμως ο Ραντλ απάντησε άμεσα για το 24-25. Ο Ναν σκόραρε με νέα ατομική ενέργεια, πριν ο Λεσόρ κερδίσει βολές για το 28-25. Ο Αγραβάνης κράτησε κοντά την Ένωση με ωραίες προσπάθειες για το 30-28, με τον Λεσόρ να ευστοχεί σε χουκ και τον Μήτογλου να γράφει το 36-30 με δύο βολές. Ο Έλληνας φόργουορντ σκόραρε τρίποντο στη λήξη του ημιχρόνου και υπέγραψε το 39-30.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκραντ σκόραρε από κοντά και έφερε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο (41-30), με τον Κουζμίνσκας να απαντάει με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για το 41-32. Ο Γκραντ ευστόχησε σε δύο βολές, ενώ ο Γκριγκόνις εκτέλεσε για τρεις για το 46-32. Η ΑΕΚ Betsson έδειξε αντίδραση και μείωσε γρήγορα σε 46-37 με καλάθι του Νάιτ και του Μόργκαν, όμως ο Ναν της έκοψε τη φόρα με τρίποντο και ο Λεσόρ έβαλε χουκ για το 51-37. Ο Χουάντσο έβγαλε εντυπωσιακή άμυνα και ο Λεσόρ σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 53-39, ενώ ο Ισπανός φόργουορντ σκόραρε ξανά για το 55-41. Οι πράσινοι διατήρησαν χωρίς προβλήματα την υπέρ τους διαφορά μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 59-48 χάρη σε μπάζερ μπίτερ του ΜακΡέι.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο ΜακΡέι μείωσε σε 59-50 από κοντά, ενώ ο Κουζέλογλου κάρφωσε για το 59-52. Ο Χόλινς μείωσε ακόμη περισσότερο με τρίποντο (59-55), όμως ο Μήτογλου του απάντησε για το 62-55. Ο Γκραντ έδωσε ακόμη μία λύση από μέση απόσταση, υπογράφοντας το 64-55, ενώ ο Μήτογλου απάντησε στον Χόλινς για το 66-57. Ο εξαιρετικός Κουζμίνσκας έφερε ξανά την ΑΕΚ Betsson πιο κοντά (66-59), όμως ο Λεσόρ τον νίκησε άνετα στην άλλη πλευρά κι έγραψε το 68-59. Ο Λιθουανός προσπαθούσε διαρκώς να φέρει κοντά την Ένωση (70-62), όμως οι «πράσινοι» έβρισκαν απάντηση με τον Ναν (72-62). Με δύο βολές του Νάιτ και ένα φόλοου του Κουζμίνσκας, η ΑΕΚ Betsson πλησίασε σε 72-66 και έκανε ντέρμπι το ματς. Ο ΜακΡέι έβαλε μία βολή και ο Χόλινς ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 74-70, όμως ο Ραντλ έκανε λάθος σε κρίσιμη επίθεση και ο Γκραντ έγραψε το 76-70 με βολές, «καθαρίζοντας» το ματς.



Τα δεκάλεπτα: 20-15, 39-30, 59-48, 79-72

