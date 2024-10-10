Ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ έχει συγκλονίσει και επηρεάσει φοβερά άπαντες στην Εθνική ομάδα.

Ουδείς μπορεί να σκεφτεί το αποψινό παιχνίδι με την Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ», όσο σπουδαία κι αν είναι η περίσταση. Οι Έλληνες διεθνείς δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στην αναμέτρηση, έχοντας χάσει έναν συμπαίκτη τους τόσο απρόσμενα και με σοκαριστικό τρόπο...

Παρ' όλα αυτά, καλούνται ν' αγωνιστούν κανονικά απέναντι στα «τρία λιοντάρια» στο «στολίδι» του Λονδίνου.

Όπως μετέδωσε από το Λονδίνο ο Σωτήρης Ταμπάκος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και όπως σχολίασε και η ΕΠΟ λίγο αργότερα, ναι μεν έγινε ερώτηση για την πιθανότητα αναβολής του ματς, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν σε καμία περίπτωση εφικτό.

«Ύστερα από αλλεπάλληλες επαφές με ανώτατα κλιμάκια της UEFA από χτες το βράδυ σχετικά με τη διεξαγωγή του αποψινού αγώνα, δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αναβολής του» ανέφεραν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Το γεγονός πως δεν υπάρχουν ημερομηνίες για τοποθέτηση του ματς σε κάποιο άλλο χρονικό σημείο μέσα στη σεζόν, είναι ο λόγος που οι άνθρωποι της UEFA κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναβολή.

Από την ΕΠΟ έκαναν τη σχετική ερώτηση και μόνο σε περίπτωση που θα άκουγαν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία πως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, θα μιλούσαν και με τους Έλληνες διεθνείς για ν' αποφασιστεί η τύχη της αναμέτρησης με τους Άγγλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.