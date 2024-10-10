Λογαριασμός
Βρούτσης για Μπάλντοκ: «Όλος ο ελληνικός αθλητισμός θρηνεί»

Συγκλονισμένος από την αναπάντεχη απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ δήλωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού

Τζορτζ Μπάλντοκ

Την οδύνη του για τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ εξέφρασε και ο Γιάννης Βρούτσης. Σε ανάρτησή του στα social media ο υφυπουργός Αθλητισμού ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια του διεθνή μας ποδοσφαιριστή, Τζορτζ Μπάλντοκ. Το ποδόσφαιρό μας, όλος ο ελληνικός αθλητισμός θρηνεί τον αδόκητο χαμό του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».

