Βρούτσης για Μπάλντοκ: «Όλος ο ελληνικός αθλητισμός θρηνεί»

Την οδύνη του για τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ εξέφρασε και ο Γιάννης Βρούτσης. Σε ανάρτησή του στα social media ο υφυπουργός Αθλητισμού ανέφερε:
«Είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια του διεθνή μας ποδοσφαιριστή, Τζορτζ Μπάλντοκ. Το ποδόσφαιρό μας, όλος ο ελληνικός αθλητισμός θρηνεί τον αδόκητο χαμό του.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».
Είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια του διεθνή μας ποδοσφαιριστή @paofc_ Τζορτζ Μπάλντοκ.— Yiannis Vroutsis (@VroutsisGiannis) October 10, 2024
