Είναι πια επίσημο! Ο Ραφαέλ Ναδάλ, ένα από τα πιο «ιερά τοτέμ» του τένις της σύγχρονης εποχής, ο πολυνίκης των 22 Grand Slam, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια λαμπρή καριέρα.

Ο 38χρονος θα κάνει την τελευταία του επίσημη εμφάνιση στα κορτ για λογαριασμό της Ισπανίας στους τελικούς του Davis Cup του Νοεμβρίου στη Μάλαγα. Όπως ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Πέμπτη:

«Είμαι εδώ για να σας ενημερώσω ότι αποσύρομαι από το επαγγελματικό τένις.

Η πραγματικότητα είναι ότι πέρασα κάποια δύσκολα χρόνια, ειδικά τα δύο τελευταία. Νομίζω ότι πλέον δεν μπορώ να παίξω χωρίς να θέτω όρια.

Είναι προφανές ότι είναι δύσκολη απόφαση, μια απόφαση που μου πήρε πολύ χρόνο για να την πάρω. Σε αυτή τη ζωή, τα πάντα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλω τέλος στην καριέρα μου

Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το τελευταίο μου τουρνουά θα είναι ο τελικός του Davis Cup στο οποίο θα εκπροσωπώ τη χώρα μου. Νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος από τη στιγμή που μία από τις πρώτες μου μεγάλες απολαύσεις ως επαγγελματίας τενίστας ήταν ο τελικός του Davis Cup το 2004 στη Σεβίλλη.

Αισθάνομαι σούπερ-σούπερ τυχερός για όλα τα πράγματα που βίωσα. Θέλω να ευχαριστήσω ότι τη βιομηχανία του τένις. Όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το άθλημα, τους επί χρόνια συναδέλφους μου και ειδικά τους σπουδαίους αντιπάλους μου. Πέρασα μαζί τους πολλές ώρες που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

