Τζούριτσιτς: «Μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, τα λέμε στο κάστρο μας»

Το μήνυμα του Τζούριτσιτς για τον «τελικό» του Παναθηναϊκού με την Μπράγκα. Ο Σέρβος άσος σε ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στην αποψινή «μάχη» του «τριφυλλιού» με φόντο την είσοδο στα playoffs του Champions League.

«Μαζί είμαστε δυνατότεροι, μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τα λέμε σήμερα στο κάστρο μας», αναφέρει ο μεσοεπιθετικός των «πράσινων».

☘️ Together we are stronger. Together we can do anything. See you tonight at our fortress. 🔥#PAOFC #Panathinaikos #UCL pic.twitter.com/RYUrVvCye2