Επική πρόκριση Τσιτσιπά στο Wimbledon: Νίκησε με ανατροπή τον μαχητικό Μάρεϊ

Το... ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon συνεχίζεται!

Μετά από συγκλονιστικό αγώνα που ξεκίνησε την Πέμπτη (06/07) και συνεχίστηκε την Παρασκευή ελέω του περασμένου της ώρας, ο 25χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε με σούπερ ανατροπή 3-2 σετ (6-7, 7-6, 6-4,6-7, 4-6) του σπουδαίου, Άντι Μάρεϊ, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση στους «32» του βρετανικού Grand Slam!

Το ματς:

Από την αρχή κιόλας του αγώνα επιβεβαιώθηκαν όλοι όσοι περίμεναν ένα σκληρό, απαιτητικό και δύσκολο αγώνα, ανάμεσα σε δύο εξαιρετικούς τενίστες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο δικό του σερβίς, κρατώντας και κερδίζοντας με σχετική άνεση τα γκέιμ στα οποία σέρβιρε.

Τα αβίαστα λάθη του όμως στο σερβίς του Άντι Μάρεϊ, έδωσαν την ευκαιρία στον Βρετανό να «απαντά» σε κάθε του γκέιμ, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι (6-6 γκέιμ). Κάπως έτσι, οι δυο τους οδηγήθηκαν σε τάι-μπρέικ, με τον Έλληνα τενίστα να το κατακτά με 7-3, κάνοντας το 1-0 σετ με 7-6!

Με τους δύο αθλητές να διατηρούν το σερβίς τους στα τέσσερα πρώτα γκέιμ (2-2) ξεκίνησε το δεύτερο σετ.

Ο Μάρεϊ κατέκτησε άνετα το πέμπτο γκέιμ για το 3-2, ενώ λίγο αργότερα λίγο έλειψε να κάνει το μπρέικ, όμως ο Στέφανος κατάφερε να διατηρήσει πολύ δύσκολα το σερβίς του για το 3-3.

Από εκεί και πέρα, με «σύμμαχο» το καλό τους σερβίς, κανένας από τους δύο δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να απειλήσει για μπρέικ, με αποτέλεσμα και αυτό το σετ να οδηγηθεί σε τάι μπρέικ. Εκεί, ο 36χρονος Βρετανός με δύο μίνι μπρέικ για το 2-1 και 4-1, έφτασε εύκολα στην κατάκτηση του σετ με 7-2, φέρνοντας στα ίσα το ματς (1-1)!

We're going the distance...



Stefanos Tsitsipas takes the fourth set 7-6(3)#Wimbledon pic.twitter.com/g0VwCJ0fOf