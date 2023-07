Συμφώνησε με την Τσέλσι για την απόκτηση του Πούλισικ η Μίλαν

Οριστικά παίκτης της Μίλαν ο Κρίστιαν Πούλισικ!



Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ροσονέρι» έφτασαν σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Αμερικανού μεσοεπιθετικού, με τους Λονδρέζους να απαντούν θετικά στην πρόταση ύψους 25 εκατ. ευρώ που έφτασε στα γραφεία τους.

O 24χρονος αναμένεται να ταξιδέψει στο Μιλάνο μέσα στις επόμενες ώρες για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Για την απόκτηση του Πούλισικ κινήθηκε και η Λιόν, αλλά ο (προσεχώς πρώην) παίκτης της Τσέλσι, προτιμούσε εξ αρχής να μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Μίλαν!

Christian Pulisic to AC Milan, here we go! Deal in place between clubs as Chelsea accepted conditions of final bid. 🔴⚫️🇺🇸 #ACMilan



Personal terms agreed weeks ago as the player only wanted Milan — pushing for this new chapter.



Medical/travel being scheduled. pic.twitter.com/E49z8U4dVB