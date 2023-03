Tρόμος στον αέρα για τους Κλίπερς: Kεραυνός είχε χτυπήσει το αεροσκάφος της ομάδας

Σοκ στον αέρα για τους Κλίπερς!

Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά από ενάμιση σχεδόν μήνα, η ομάδα του Λος Άντζελες, γλίτωσε από αεροπορική τραγωδία καθώς στις 25 Φεβρουαρίου και κατά τη διάρκειας της μετάβασης των παικτών και του τεχνικού τιμ προς το Ντένβερ για την αναμέτρηση με τους Νάγκετς, ένας κεραυνός χτύπησε το αεροσκάφος της ομάδας!

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο γκαρντ της ομάδας, Έρικ Γκόρντον, το αεροπλάνο έχανε ύψος συνεχώς με την τραγωδία να αποφεύγεται χάρη στην εμπειρία και τους εξαιρετικούς χειρισμούς του κυβερνήτη, ενώ ο Αμερικανός, μετέφερε τα όσα διαδραματίστηκαν στο εσωτερικό του αεροσκάφους την στιγμή του περιστατικό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Το αεροπλάνο έχανε ύψος συνεχώς και ακούγονταν ουρλιαχτά από τους επιβάτες ενώ ορισμένοι υπάλληλοι αποκάλεσαν μια από τις χειρότερες στιγμές που έχουν βιώσει σε μια πτήση… Λίγο μετά την ασφαλή προσγείωση στο Κολοράντο, οι παίκτες της ομάδας είδαν το ξεβαμμένο σημείο του αεροσκάφους το οποίο ήταν αποτέλεσμα του χτυπήματος του κεραυνού».

The Clippers’ charter plane got struck by lightning on their way to Denver on Feb. 25 😳, per @NotoriousOHM



“The plane dropped in altitude several times and shrieks could be heard from passengers in what some staffers called one of the worst moments they've experienced on a… https://t.co/Map7Lwuwdf pic.twitter.com/I8AHmFzzAH