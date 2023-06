Το πρόγραμμα του Stoiximan AegeanBall Festival 2023

Lessort, Pokusevski, Βεζένκοφ, Διαμαντίδης, Παπανικολάου, Arlauckas, Παπαπέτρου & άλλα παγκόσμια «αστέρια» στη Σύρο

Το Stoiximan AegeanBall Festival, το κορυφαίο ευρωπαϊκό 3x3 τουρνουά, επιστρέφει στις 7 με 9 Ιουλίου 2023, στη Σύρο!

Με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, με τα υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά, τους μαρμάρινους ανηφορικούς δρόμους και τα άφθονα σκαλιά της, τα μεγαλοπρεπή μνημεία, τις πλατείες και τις εκκλησίες, η Σύρος και συγκεκριμένα η πλατεία Μιαούλη μπροστά από το εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης, θα φιλοξενήσει για 5η χρονιά κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο, μικρούς και μεγάλους λάτρεις του αθλήματος, με την υπογραφή του δις πρωταθλητή και ρέκορντμαν στην Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη.

VIP League με ένα ρόστερ γεμάτο «αστέρια»

Την Κυριακή 9 Ιουλίου στις 21:00 μ.μ., η Αρχόντισσα των Κυκλάδων θα υποδεχτεί ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ που θα αγωνιστούν δίπλα στον κορυφαίο Γιώργο Πρίντεζη.

Τη συμμετοχή τους στη VIP League έχουν ήδη επιβεβαιώσει ο Euroleague Legend Δημήτρης Διαμαντίδης, ο MVP της φετινής Euroleague Σάσα Βεζένκοφ, ο Γάλλος διεθνής center, μέλος της καλύτερης πεντάδας για την σεζόν 2022/23 της Euroleague και φετινός πρωταθλητής της Αδριατικής Λίγκας Mathias Lessort, ο Σέρβος forward των Oklahoma City Thunder Aleksej Pokusevski, ο θρύλος της Ευρωλίγκα και της Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas, ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας και δις πρωταθλητής στην Ευρωλίγκα, Κώστας Παπανικολάου, ο διεθνής φόργουορντ Ιωάννης Παπαπέτρου, ο διεθνής γκαρντ Γιαννούλης Λαρεντζάκης, η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA Αναστασία Κωστάκη, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κατερίνα Χαλικιά και η παγκόσμια πρωταθλήτρια και χρυσή Ολυμπιονίκης με την εθνική ομάδα κωφών Στεφανία Πατέρα.

Η σύνθεση της φετινής VIP League εμπλουτίζεται μέχρι στιγμής με ονόματα όπως οι Ζώης Καράμπελας, Όμηρος Νετζήπογλου, Γεωργία Νταή, Νέλλυ Μπιμπίρη, Κατερίνα Σπαθάρου, Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου, Βασίλης Χρηστίδης, Ελεάννα Χριστινάκη και άλλα πολλά ονόματα που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η VIP League θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV.

Νέες εντυπωσιακές προσθήκες στο Celebrity Game

ο Σάββατο 8 Ιουλίου στις 21:00 μ.μ., θα διεξαχθεί το Celebrity Game, που φέρνει στη Σύρο, αγαπημένα πρόσωπα του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου. Δίπλα στον Μάικ Φουντεδάκη, τη «φωνή» της διοργάνωσης στο αγωνιστικό κομμάτι, θα είναι η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου που μαζί θα παρουσιάσουν το Celebrity Game.

Τη συμμετοχή τους έχουν ήδη επιβεβαιώσει, ο δις Ολυμπιονίκης στους κρίκους Λευτέρης Πετρούνιας, η χρυσή Ολυμπιονίκης στίβου Φανή Χαλκιά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας πίστας Χρήστος Βολικάκης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του παρκούρ Δημήτρης Κυρσανίδης, η πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής, Βασιλική Μιλλούση, οι κορυφαίοι ηθοποιοί Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Πέτρος Λαγούτης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, ο δημοφιλής κωμικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Φάνης Λαμπρόπουλος, ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Νικόλας Ράπτης, ο stand-up comedian Λευτέρης Μητσόπουλος, ο επιχειρηματίας Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο gymnastics & calisthenics coach Γιώργος Χατζηευσταθίου, ο Δημοσθένης Τζουμάνης, o Παύλος Γαλακτερός, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα πολύ σημαντικά ονόματα.

Το Celebrity Game, θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV.

Ταξίδεψε στη Σύρο με 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά

Η διοργάνωση κάνει το ταξίδι σου στη Σύρο ακόμα πιο εύκολο με τα πλοία της Blue Star Ferries. Η κορυφαία εταιρία στην επιβατηγό ναυτιλία Blue Star Ferries θα είναι Χορηγός Μετακίνησης της διοργάνωσης και προσφέρει 30% έκπτωση στη μετακίνηση των συμμετεχόντων από Πειραιά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Β. Αιγαίο προς Σύρο με επιστροφή το διάστημα από 6 έως 10 Ιουλίου.

Για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση εισιτηρίων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε έγκαιρα με το λιμενικό γραφείο στην Σύρο, VASSILIKOS PREMIUM SERVICES, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2281084444 ή με το λιμενικό γραφείο στον Πειραιά, GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2104222440.

Όλες οι ηλικίες παίζουν μπάσκετ στη Σύρο

Το επίσημο FIBA 3x3 τουρνουά, το Stoiximan AegeanBall Festival περιλαμβάνει αγώνες και διαγωνισμούς για κάθε ηλικία. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αγωνιστικές κατηγορίες: U11, U13, U15, U17, Open 18+ ELITE, Veterans 35+.

Πλούσια δώρα για όλους τους νικητές

Όλοι οι νικητές εκτός από τα μετάλλια και τα κύπελλα θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τη διοργάνωση σε συνεργασία με το Πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, η 1η ομάδα της κατηγορίας U11-U17 θα κερδίσει bluetooth headphones, ενώ η 2η ομάδα επίσημες μπάλες & φανέλες της διοργάνωσης υπογεγραμμένες από τον Γιώργο Πρίντεζη.

Η 1η ομάδα της κατηγορίας OPEN 18+ - ELITE θα κερδίσει smart τηλεοράσεις και η 2η tablets. Επίσης, στην κατηγορία VETERANS 35+ η 1η ομάδα θα κερδίσει tablets και η 2η ομάδα bluetooth ηχεία. Οι νικητές όλων των διαγωνισμών θα κερδίσουν αδιάβροχες κάμερες.

Τέλος, ο τελικός της κατηγορίας OPEN 18+ - ELITE, θα μεταδοθεί live στο τηλεοπτικό του Σαββάτου, ενώ η νικήτρια ομάδα θα αγωνιστεί στη VIP League της Κυριακής απέναντι στα «ιερά τέρατα» του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ!

Προλαβαίνεις ακόμα να λάβεις μέρος στο μεγαλύτερο 3x3 τουρνουά του καλοκαιριού!

Οι εγγραφές συνεχίζονται καταγράφοντας ήδη ρεκόρ, μέχρι τις 2 Ιουλίου. Με τη ζήτηση να είναι ήδη τεράστια, μπορείς ακόμα και τώρα να ζήσεις τη μοναδική εμπειρία του Stoiximan AegeanBall Festival 2023, να συναντήσεις ή ακόμη και να αντιμετωπίσεις τα ινδάλματά σου. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή εδώ.

Για όσους αθλητές θέλουν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, αλλά δεν μπορούν να βρουν ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ομάδες από τη διοργανώτρια αρχή.

Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης είναι η Stoiximan.

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ δράσης της, η ΙΚΕΑ συνεχίζει να εξοπλίζει και να στηρίζει και τη φετινή διοργάνωση ως Μεγάλος Χορηγός Εξοπλισμού.

Χορηγός Τηλεοπτικής Μετάδοσης είναι η COSMOTE TV.

Χορηγός Μετακίνησης είναι η Blue Star Ferries.

Χορηγός Αθλητικού Ιματισμού είναι η adidas.

Χορηγός της διοργάνωσης είναι η OROeORA PRINTEZIS.

Επίσημος Χρονομέτρης της διοργάνωσης είναι η SEIKO.

Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι οι FlexCar, Seneca, Volton, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, Red Bull.

Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Επίσημη Mπάλα της διοργάνωσης είναι η SPALDING.

Φυσιοθεραπευτικός Συνεργάτης είναι η Human Τecar.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι οι Tusks Digital Media, Messinian Spa, PMS Security.

Τοπικοί Συνεργάτες είναι οι Kois Optics, Island Packaging, Windoor, ORA baresto, POEM Gastro Bar, Time Out Speciality Coffee, Syros Quest, Crocodilino.

Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει αναλάβει η Humaninity Greece.

Athletic Partners είναι τα ATLAS, Back in the Game, ΕΚΑ Basket.

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival 2023 είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Σ.Ε.Δ.ΚΑ.Κ.) και της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Ε.Σ.Κ.Κ.).

#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

www.aegeanball.gr | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.