Πλήθος Bet Builder Ready επιλογών σε όλους τους αγώνες του Ευρωπαϊκού από το Πάμε Στοίχημα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων ολοκληρώνεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για τον 6ο όμιλο παίζουν στις 19:00 η Τουρκία με την Γεωργία και στις 22:00 η Πορτογαλία με την Τσεχία.

Οι σπουδαίες ποδοσφαιρικές βραδιές του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Προσφέρονται και οι ακόλουθες προωθητικές ενέργειες* για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Boost Νίκης

Σκορ 3

Στο Παρά 1

Επιστροφή Στοιχήματος

Περισσότερες από 600 αγορές έχει το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες Τουρκία-Γεωργία και Πορτογαλία-Τσεχία.

Καθημερινά προσφέρει και Bet Builder Ready σε όλους τους αγώνες του Ευρωπαϊκού. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια:

Tουρκία-Γεωργία

Under 3,5 γκολ & Under 9,5 κόρνερ

Ο Χ. Τσαχάνογλου να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Τουρκία να κερδίσει

Η Γεωργία να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Ισοπαλία & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 3,5 γκολ

Πορτογαλία-Τσεχία

Η Πορτογαλία να κερδίσει & ο Κ. Ρονάλντο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Η Πορτογαλία να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Ισοπαλία & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 3,5 γκολ

Ο Ρ. Λεάο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Πορτογαλία να κερδίσει

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Το Ευρωπαϊκό συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (ημερολόγιο προσφορών & αποστολών) έρχεται μέσω του opapstore app και αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τους χρήστες της εφαρμογής να απολαμβάνουν τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού με ατελείωτη δράση και επιβράβευση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (το ημερολόγιο καθημερινών προσφορών) μπορείτε να βρείτε μέσα από το opapstore app ή σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.

Όλη η δράση του Ευρωπαϊκού στην ειδική ενότητα στο Opapstore app

Τα πάντα για το Ευρωπαϊκό θα τα βρείτε στην νέα ειδική ενότητα από το Πάμε Στοίχημα μέσω του opapstore app.

Όλοι οι αγώνες, ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνιες αγορές και όλα τα στατιστικά για το Ευρωπαϊκό στη νέα ειδική ενότητα στο opapstore app.​

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.