Την προοπτική σταδιακής επανεργοποίησης του ιστορικού μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, που είναι το μακρύτερο ανάλογο δίκτυο στην Ευρώπη, συζήτησαν ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γιάννος Γραμματίδης με τον Πρέσβη της Ελβετίας κ. Stefan Estermann.

Το δίκτυο θα μπορούσε δυνητικά να εξυπηρετήσει τόσο πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές, όσο και τοπικές επιβατικές ανάγκες.

Ο Ελβετός Πρέσβης ενημέρωσε τον κ. Γραμματίδη για την απόφαση της Ελβετικής πλευράς να υποστηρίξει την ολοκλήρωση μίας λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και που στοιχεία της θα συζητηθούν στα πλαίσια μίας επόμενης συνάντησης όλων των εμπλεκομένων πλευρών και φορέων στο Ναύπλιο στις αρχές Δεκεμβρίου 2024.

Ο κ. Γραμματίδης υπογράμμισε την σημασία της αναγέννησης του Πελοποννησιακού Σιδηροδρόμου για επιβατικούς, πολιτιστικούς και τουριστικούς σκοπούς με τελικό στόχο να συνδέσει τόπους φυσικής καλλονής και ιστορικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. η Κόρινθος, το Ναύπλιο, η Καλαμάτα, οι Μυκήνες, η Αρχαία Ολυμπία και τόσοι άλλοι εξυπηρετώντας απόλυτα την στρατηγική της Ελλάδας για έναν πιο βιώσιμο, πολυδιάστατο και λιγότερο εποχιακό τουρισμό.

Ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κατέληξε ότι τελικά ένα τέτοιο έργο θα συνεισέφερε στην προστασία και μετάδοση μιας μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς και αναγέννηση της Πελοποννησιακής υπαίθρου.

Τέλος, από την πλευρά του ο Ελβετός Πρέσβης τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να προσκαλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε μια κοινή προσπάθεια προσφέροντας την Ελβετική εμπειρία λειτουργίας μετρικών ορεινών σιδηροδρομικών συστημάτων και δημιουργίας ελκυστικών τουριστικών προγραμμάτων έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη της όσο το δυνατόν ευρύτερης προβολής ενός επανεργοποιημένου Πελοποννησιακού Σιδηροδρόμου.

Μετά την συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος τού ΟΣΕ ενημέρωσε σχετικά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτριο Πτωχό και για επόμενες κοινές συντονισμένες ενέργειες σχετικές με το ανωτέρω έργο.

Πηγή: skai.gr

