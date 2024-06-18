Streem Global: Eξαγορά της εταιρείας Nami στη Σερβία

Το δίκτυό της στη Σερβία ενδυναμώνει η Streem Global μέσα από την εξαγορά της εταιρείας Nami, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο logistics στη ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Nami, κορυφαίας εταιρίας στην αγορά 3PL της Σερβίας με έδρα στο Βελιγράδι, που ειδικεύεται στα logistics ψυχόμενων προϊόντων, διαθέτει άδεια τελωνειακής αποθήκης και καλύπτει τη μεταφορά φορτίων στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή. Διαθέτει τέσσερα ιδιόκτητα κτήρια με αποθηκευτικό χώρο 7.373 τ.μ. και χώρους γραφείων 1.500 τ.μ., παρέχοντας υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία με ανθρώπινο δυναμικό 80 εργαζομένων που παρέχει υπηρεσίες όπως αποθήκευση, διανομή, picking, labelling και customs services. Η εταιρεία βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία κοντά σε βασικές συγκοινωνιακές διαδρομές, όπως ο αυτοκινητόδρομος Βελιγραδίου-Βουδαπέστης και στον υπό κατασκευή τερματικό σταθμό Batajnica. Είναι η πλησιέστερη εγκατάσταση στο κέντρο του Βελιγραδίου, παρέχοντας ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο περιφερειακό τοπίο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Streem Global AE ενσωματώνει κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των logistics και μεταφορών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, διαθέτοντας δίκτυο αποθηκών, σημαντικού όγκου που επιτρέπει την αποθήκευση προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα και προσφέρει συνδυασμένες μεταφορές με χρήση θαλάσσιου, οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού δικτύου.

Με στρατηγική βάση την Ελλάδα και γραφεία σε Σερβία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ρουμανία, Κόσοβο, Β.Μακεδονία, Ουγγαρία και Κύπρο, η Streem Global είναι ο end to end συνεργάτης για υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων από και προς την Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί την πύλη εισόδου.

