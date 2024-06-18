ΑΔΜΗΕ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 25,1% στο α’ τρίμηνο

Σημαντική αύξηση μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος ΑΔΜΗΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 109,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 16,8% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 82,2 εκατ. ευρώ (από 70,0 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2023).

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 25,1%. Οι επενδύσεις μειώθηκαν σε 97,2 εκατ. από 148,7 εκατ. πέρυσι ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε επίσης στα 904,4 εκατ. ευρώ έναντι 950,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.