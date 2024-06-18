Της Ιωάννας Μάνδρου

Νέα παρέμβαση εκδηλώθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη στην υπόθεση της άγριας κακοποίησης από γνωστό δικηγόρο της συζύγου, καθώς η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός ζητά από την ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα που χειρίζεται το σχετικό φάκελο, κατά απόλυτη προτεραιότητα να ολοκληρώσει το ανακριτικό έργο και κατ' απόλυτη προτεραιότητα ο Απόστολος Λύτρας να δικαστεί.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά τη συντομότατη ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών επικαλούμενη τη βαναυσότητα της κακοποίησης, την επικινδυνότητα του δράστη και τον κίνδυνο τον οποίο συνεχίζει να διατρέχει το θύμα.

Η νέα παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο προκλήθηκε από την απόφαση της ανακρίτριας και του αρμόδιου εισαγγελέα να αφήσουν ελεύθερο τον γνωστό δικηγόρο με την επιβολή περιοριστικών όρων και να μην προχωρήσουν, αν και είχαν τη νομική ευχέρεια, στην προσωρινή του κράτηση.

Οι όροι που έχουν επιβληθεί στον Απόστολο Λύτρα είναι υποχρέωση μετοίκησης σε άλλο σπίτι, η απαγόρευση να πλησιάζει τη σύζυγο του θύμα της βαριάς κακοποίησης και τέλος η υποχρέωση του να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να μην επαναλάβει τη βίαιη συμπεριφορά του κάτι στο οποίο και ο ίδιος αναφέρθηκε μετά την απολογία του σε δημόσια δήλωση του, αφού ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

Η επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών επιβλήθηκε από το γεγονός ότι η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να τον αφήσουν ελεύθερο δεν αλλάζει.

Σημειωτέον ότι με παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και της Προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου Ιωάννας Κλάπα ελέγχονται για την απόφαση τους τόσο η ανακρίτρια όσο και ο εισαγγελικός λειτουργός.

Αναλυτικά η παρέμβαση της κυρίας Γεωργίας Αδειλίνη.

«Αφού λάβαμε υπόψη την εξαιρετική σοβαρότητα της πρόσφατης υπόθεσης κακουργηματικής ενδοοικογενειακής βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από τον Α. Λ., η οποία εκδηλώθηκε σε βάρος της συζύγου του Σ.Π., ως ακραία έκφραση της συνεχώς αυξανόμενης ενδοοικογενειακής βίας, που μαστίζει την κοινωνία, αλλά και τον κίνδυνο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το θύμα εν όψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πιο πάνω πράξης, διατάσσουμε, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 εδ. γ ΚΠΔ: α) την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της συναφούς κυρίας ανάκρισης, που διενεργείται ήδη δυνάμει παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, στην οποία προσδιορίζεται λεπτομερώς η διωκόμενη πράξη, χωρίς να παραβλεφθεί η ανάγκη, όπως είναι αυτονόητο, της πληρότητας της έρευνας και της συλλογής απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων και β) την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ομοίως, εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».

