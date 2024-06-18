Για τη χθεσινή αιφνιδιαστική απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη για την απομάκρυνσή του από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΪ και τους «Αταίριαστους» ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Αρχικά, ο κ. Θεοχαρόπουλος υπενθύμισε πως δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς «δώδεκα ώρες αφού τελείωσαν οι εσωκομματικές διαδικασίες, είχα ενημερωθεί και τότε αντικαταστατικά ότι παύομαι από διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

«Είχε ζητήσει συγνώμη ο πρόεδρος τότε, όμως το ίδιο συμβαίνει και τώρα: μία εβδομάδα μετά τις Ευρωεκλογές και ενώ δεν έχει γίνει καμία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενημερώθηκα για την παύση της συνεργασίας μου με την ΚΟ για πολιτικούς λόγους, για τις τοποθετήσεις μου περί Κεντροαριστεράς», επεσήμανε και παρουσίασε ως βασικά πολιτικά αίτια της απομάκρυνσής του αφενός την πρότασή του για εσωτερικό δημοψήφισμα για ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στον ευρύτερο φορέα της Κεντροαριστεράς, αφετέρου την κριτική του για το εκλογικό αποτέλεσμα της ευρωκάλπης.

«Φαίνεται ότι ο κ. Κασσελάκης μού έχει μια "αδυναμία"»

«Την άποψή μου αυτή για συγκρότηση ενιαίου προοδευτικού χώρου την ανέφερε χθες και ο Νίκος Παππάς, όμως ο κ. Κασσελάκης απομάκρυνε εμένα, φαίνεται μου έχει μια "αδυναμία"», σημείωσε στη συνέχεια ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ενώ συμπλήρωσε ότι θεωρεί αδιανόητο να απομακρύνονται και να παραμένουν στο επιστημονικό δυναμικό του κόμματος στελέχη και πρώην βουλευτές με βάση το αν συμβαδίζουν ή όχι οι απόψεις τους με την ηγεσία, χαρακτηρίζοντάς το «πρωτόγνωρο για δημοκρατικό πολιτικό κόμμα κάτι τέτοιο».

«Χθες την ώρα που ενημερώθηκα, συνομιλούσα με τον κ. Ζάεφ στην πρώτη μέρα του συνεδρίου για το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Ποτέ δεν διαπραγματεύτηκα τις ιδέες μου, πάντα πίστευα ότι το ονοματολογικό έπρεπε να επιλυθεί, για αυτό και ψήφισα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή να διοικείται ως εταιρεία, ο κ. Κασσελάκης δεν είναι ιδιοκτήτης, πρέπει να συγκληθούν τα αρμόδια όργανα άμεσα Ξέρετε, είναι κι αυτό ένα από τα αίτια της απώλειας 3 ποσοσταιών μονάδων από εμάς», κατέληξε ο κ. Θεοχαρόπουλος.

