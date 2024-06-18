Λογαριασμός
Η Euroleague «τρολάρει» τους Μπόστον Σέλτικς με… Παναθηναϊκό AKTOR

Η Euroleague «απάντησε» στους Μπόστον Σέλτικς που αυτοχαρακτηρίστηκαν πρωταθλητές κόσμου, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ χρησιμοποιώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR

Παναθηναϊκός

Οι Μπόστον Σέλτικς κέρδισαν με 106-88 τους Ντάλας Μάβερικς τα ξημερώματα, έκαναν το 4-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ και κατέκτησαν το 18ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Αμέσως, μετά οι Κέλτες «ανέβασαν» στα social media μια φωτογραφία συνοδεύοντάς την με την λεζάντα: «Πρωταθλητές κόσμου 2024», με την Euroleague να τους… βάζει στη θέση τους.

Καθώς, η διοργανώτρια Αρχή απάντησε με μια φωτογραφία του Εργκίν Αταμάν με την κούπα και την ατάκα «Όχι μέχρι να τους κερδίσετε», έχοντας δίπλα ένα τριφύλλι και εννοώντας φυσικά τον Παναθηναϊκό AKTOR!

Πηγή: sport-fm.gr

