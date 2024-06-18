Οι Μπόστον Σέλτικς κέρδισαν με 106-88 τους Ντάλας Μάβερικς τα ξημερώματα, έκαναν το 4-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ και κατέκτησαν το 18ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.



Αμέσως, μετά οι Κέλτες «ανέβασαν» στα social media μια φωτογραφία συνοδεύοντάς την με την λεζάντα: «Πρωταθλητές κόσμου 2024», με την Euroleague να τους… βάζει στη θέση τους.



Καθώς, η διοργανώτρια Αρχή απάντησε με μια φωτογραφία του Εργκίν Αταμάν με την κούπα και την ατάκα «Όχι μέχρι να τους κερδίσετε», έχοντας δίπλα ένα τριφύλλι και εννοώντας φυσικά τον Παναθηναϊκό AKTOR!

