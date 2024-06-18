Νέα ξένη σειρά

Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Η νέα ξένη σειρά «Bahar-Καινούργια Αρχή» έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00 και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παλεύει για τα όνειρά της παρά τα εμπόδια και τις αντιξοότητες.

Δείτε το trailer:

Έζησε 20 ολόκληρα χρόνια για τους άλλους.

Ήρθε η στιγμή να ξυπνήσει και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στα όνειρά της!

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

