Νέα ξένη σειρά
Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Η νέα ξένη σειρά «Bahar-Καινούργια Αρχή» έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00 και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παλεύει για τα όνειρά της παρά τα εμπόδια και τις αντιξοότητες.
Δείτε το trailer:
Έζησε 20 ολόκληρα χρόνια για τους άλλους.
Ήρθε η στιγμή να ξυπνήσει και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στα όνειρά της!
BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ
Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ
