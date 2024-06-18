Λογαριασμός
Bahar - Καινούργια αρχή: Νέα ξένη σειρά - Πρεμιέρα, Δευτέρα 1η Ιουλίου, στις 21:00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Έζησε 20 ολόκληρα χρόνια για τους άλλους. Ήρθε η στιγμή να ξυπνήσει και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στα όνειρά της!

Bahar

Νέα ξένη σειρά

Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Η νέα ξένη σειρά «Bahar-Καινούργια Αρχή» έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00 και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παλεύει για τα όνειρά της παρά τα εμπόδια και τις αντιξοότητες.

Δείτε το trailer:

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Bahar

Πηγή: skai.gr

TAGS: Bahar ΣΚΑΪ τηλεόραση
