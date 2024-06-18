Είμαι ένα κορίτσι που κοιμάται πολύ. Ποτέ δεν είχα βάλει στη διαδικασία να προβληματίσω τον εαυτό μου για το αν το να κοιμάμαι πολύ είναι καλό ή αν μου κάνει κακό! Από μικρή φαντάσου είχα πολύ καλές σχέσεις με τον ύπνο, σκέψου ήμουν εκείνο το κοριτσάκι που θα κοιμόταν παντού, εκείνο που και σε έξοδο με γονείς και οικογενειακούς φίλους αν περνούσε η ώρα και ένιωθα κούραση θα ένωνα τις δύο καρεκλίτσες μου και θα κοιμόμουν.

Πώς λοιπόν, αφού ανήκω στην κατηγορία ανθρώπων που αγαπούν τον ύπνο, θα μπορούσα και να μην αγαπήσω την νέα τάση που θέλει τα ρούχα ύπνου να είναι απολύτως φυσιολογικό να τα φοράμε και στην καθημερινότητά μας πέρα από το κρεβάτι μας!

Η viral τάση στον κόσμο της μόδας που θα λατρέψεις

Ένα γρήγορο scroll στα social media να κάνεις σίγουρα θα πετύχεις τους influencers να ντύνονται σαν να μόλις σηκώθηκαν από το κρεβάτι. Τα τελευταία χρόνια, το νυχτικό ως καθημερινή ενδυμασία ονομάστηκε «nap dress» και θέλει το στυλ βαμβακερού νυχτικού, να είναι πλέον μια συνηθισμένη καλοκαιρινή ενδυμασία.

