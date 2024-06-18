Επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στο πολύκροτο οικονομικό σκάνδαλο των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ που απασχόλησε τις διωκτικές αρχές της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του '90 και ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 73χρονο που εθεωρείτο επί σειρά ετών φυγόποινος και εκτιμάται πως είχε διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο επιχειρηματίας συνελήθφη σε εκτέλεση εντάλματος ειδικού ανακριτή, καθώς σε βάρος του εκκρεμούν αποφάσεις δικαστηρίων, με τις οποίες καταδικάστηκε σε πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Θεσσαλονίκης τον εντόπισαν χθες το πρωί και τού πέρασαν χειροπέδες.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ο ειδικός ανακριτής Θεσσαλονίκης είχε εκδώσει σε βάρος του ένταλμα σύλληψης -που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης- για τα αδικήματα της ενεργητικής δωροδοκίας, από κοινού και κατ' εξακολούθηση, με την προκληθείσα ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να προσεγγίζει τις 147.000 ευρώ, και της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα («ξέπλυμα βρόμικου χρήματος»).

Επιπλέον, κατά την ίδια ανακοίνωση, ο 73χρονος έχει στο «ενεργητικό» του επτά αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε συνολικά σε ποινές κάθειρξης 33 ετών και φυλάκισης 28,5 ετών για τις πράξεις της ηθικής αυτουργίας σε υπηρεσιακή απιστία, από κοινού και κατ' εξακολούθηση, και της φοροδιαφυγής.

Η υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, αποκαλύφτηκε το 2001, μετά από τυχαίο έλεγχο του ΣΔΟΕ σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελείτο από ένα γραφείο με μία συσκευή τηλεφώνου, αλλά οι ιδιοκτήτες της εμφανίζονταν να έχουν εξάγει προϊόντα στην Ευρώπη, προσκομίζοντας εικονικά τιμολόγια, με τα οποία εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ ύψους πολλών εκατομμυρίων δραχμών (τότε). Ακολούθησαν έρευνες σε δεκάδες άλλες επιχειρήσεις της πόλης που ακολουθούσαν την ίδια πρακτική.

Ήδη, αρκετές από αυτές τις υποθέσεις έφτασαν στα ποινικά ακροατήρια της Θεσσαλονίκης, με επίορκους εφοριακούς και ιδιώτες να καταλήγουν στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

