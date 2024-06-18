Ο αρχίατρος των ΗΠΑ Βίβεκ Μούρθι ζήτησε χθες Δευτέρα να προστεθεί προειδοποιητική σήμανση στις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία να υπενθυμίζει τις βλαπτικές συνέπειες που μπορεί να έχουν για τους νέους, κυρίως τους εφήβους.

Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους New York Times ο Μούρθι ανέφερε ότι η προειδοποιητική σήμανση από μόνη της δεν καθιστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασφαλή για τους νέους, αλλά μπορεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και να αλλάξει συμπεριφορές, όπως έχουν δείξει έρευνες ότι συνέβη με το κάπνισμα.

Το αμερικανικό Κογκρέσο θα πρέπει να υιοθετήσει νομοθεσία για την επιβολή αυτής της προειδοποίησης, εκτίμησε ο Μούρθι.

Ακτιβιστές και κοινοβουλευτικοί κατηγορούν εδώ και καιρό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -όπως το Facebook, το Instagram, το TikTok και το Snapchat- για τις βλαπτικές τους επιπτώσεις στα παιδιά, καταγγέλλοντας για παράδειγμα ότι επηρεάζουν τη σωματική εικόνα των εφήβων, ότι τους δημιουργούν προβλήματα συγκέντρωσης και τους καθιστούν ευάλωτους στη διαδικτυακή παρενόχληση.

«Έχει έρθει η ώρα να απαιτείται από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προσθέσουν προειδοποιητική σήμανση από τον αρχίατρο, η οποία να αναφέρει ότι συνδέονται με σοβαρά ψυχικά προβλήματα στους εφήβους», τόνισε ο Μούρθι.

Κάποιες αμερικανικές πολιτείες προσπαθούν να υιοθετήσουν νομοθεσία για την προστασία των παιδιών από τις βλαπτικές επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και άλλες ψυχικές ασθένειες.

Βουλευτές στην πολιτεία της Νέας Υόρκης ενέκριναν αυτόν τον μήνα νομοσχέδιο που απαγορεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκθέτουν τα παιδιά κάτω των 18 ετών σε «εθιστικό» αλγοριθμικό περιεχόμενο χωρίς τη γονική συναίνεση.

Τον Μάρτιο ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις υπέγραψε νόμο που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 14 ετών να αποκτούν λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαιτεί από τους εφήβους ηλικίας 14 και 15 ετών να λαμβάνουν προηγουμένως τη γονική συναίνεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

