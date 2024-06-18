Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Στις 1.416,77 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,90%

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωαγορών

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 3,25%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.416,77 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,90%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 6,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,19%.

Όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνται σε θετικό έδαφος και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,41%), της Ελλάκτωρ (+2,13%), της Elvalhalcor (+1,99%), των ΕΛΠΕ (+1,89%), της Motor Oil (+1,83%) και της Εθνικής (+1,73%).

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 15 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Moda Bango (+4,35%) Ιατρικό (+4,00%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,02%) και Κτήμα Λαζαρίδη (-2,23%).

