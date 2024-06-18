Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 3,25%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.416,77 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,90%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 6,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,19%.

Όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινούνται σε θετικό έδαφος και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,41%), της Ελλάκτωρ (+2,13%), της Elvalhalcor (+1,99%), των ΕΛΠΕ (+1,89%), της Motor Oil (+1,83%) και της Εθνικής (+1,73%).

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 15 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Moda Bango (+4,35%) Ιατρικό (+4,00%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-3,02%) και Κτήμα Λαζαρίδη (-2,23%).

