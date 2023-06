Μπάσκετ: Το μήνυμα του Βιλντόσα στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είμαι ευγνώμων και ανυπομονώ να σας γνωρίσω» - Δείτε βίντεο

Μία σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα (26/6) ο Παναθηναϊκός, που επισημοποίησε την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα.

Ο Αργεντινός έκανε εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα και έρχεται για να αναλάβει ισχυρό ρόλο στα γκαρντ του «τριφυλλιού», με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανεβάζει ένα βίντεο με ένα σύντομο μήνυμα του παίκτη.

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, είμαι ο Λούκα Βιλντόσα. Θέλω να τονίσω πόσο ευγνώμων και ευτυχισμένος είμαι να είμαι μέλος της οικογένειας. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Τα λέμε σύντομα!», ήταν συγκεκριμένα το μήνυμα του 27χρονου.

📨 #PAOFans, you have a message from Luca Vildoza! ☘️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/fiJpEdiXt1