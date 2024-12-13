Λίγες ώρες μετά την κλήρωση, η Εθνική έμαθε και το πρόγραμμά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Θυμίζουμε, η «γαλανόλευκη» είναι στον τρίτο προκριματικό όμιλο, σε γκρουπ τεσσάρων, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Πορτογαλία-Δανία (που θα γίνει στις 23 Μαρτίου στη Λισαβόνα), τη Σκωτία (αντίπαλος και στα playoffs του Nations League στις 20 και 23 Μαρτίου) και τη Λευκορωσία (που με τα υπάρχοντα δεδομένα παίζει σε ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου).

Η Ελλάδα, λοιπόν, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της κόντρα στη Λευκορωσία εντός έδρας στις 5 Σεπτεμβρίου και θα τις ολοκληρώσει απέναντι στην ίδια αντίπαλο στις 18 Νοεμβρίου 2025. Το πρόγραμμά της θυμίζει τη φετινή διαδικασία στο Nations League, που ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, σε τρία παράθυρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

Ελλάδα-Λευκορωσία 05/09/2025 - 21:45

Ελλάδα-Πορτογαλία ή Δανία 08/09/2025 - 21:45

Σκωτία-Ελλάδα 09/10/2025 - 21:45

Πορτογαλία ή Δανία-Eλλάδα 12/10/2025 - 21:45

Ελλάδα-Σκωτία 15/11/2025 - 21:45

Λευκορωσία-Ελλάδα 18/11/2025 - 21:45

