Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιαπωνικά ΜΜΕ: «Η Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς διαπραγματεύεται με την ΑΕΚ για τον Ελίασον»

Πρόσφατα, η ΑΕΚ απέρριψε επίσημη πρόταση για την παραχώρηση του Σουηδού ποδοσφαιριστή

Ελίασον

Το πρωί της Πέμπτης (13/12) έγινε γνωστό ότι, μετά από απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου, η ΑΕΚ απέρριψε επίσημη πρόταση που έφτασε στα χέρια της για τον Νίκλας Ελίασον, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί ο σύλλογος που προσέγγισε την Ένωση για χάρη του Σουηδού εξτρέμ.

Όπως φαίνεται, η ομάδα που κινήθηκε για την απόκτηση του Ελίασον είναι η ιαπωνική, Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς, με Μέσο της ασιατικής χώρας να αποκαλύπτει ότι ο σύλλογος που εδρεύει στη Σαϊτάμα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι ο Ελίασον είχε χάσει αρκετά παιχνίδια λόγω ενός προσωπικού προβλήματος που αντιμετώπισε, ενώ υπολογίζεται κανονικά από τον Ματίας Αλμέιδα.

Αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 από την Νιμγια περίπου 2 εκατ. ευρώ. Είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας την τελευταία διετία μετρώντας 21 ασίστ και 7 γκολ σε 91 εμφανίσεις, ενώ τη Δευτέρα επελέγη στην καλύτερη ενδεκάδα του περασμένου πρωταθλήματος από τους ποδοσφαιριστές στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark